Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yılın ocak-haziran döneminde 3 trilyon lirayı aşan borçlanma gerçekleştirirken, 1 trilyon 429 milyar 55 milyon liralık faiz ödemesi yaptı. CHP’ye operasyonlar devam ederken borçlanmanın yıllık

bazda yüzde 66 artması ‘Hazine, erken seçime mi hazırlanıyor’ iddialarını gündeme getirdi.

GELİRDE YIL REKORU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmeleri verilerini açıkladı. Veriye göre haziranda gelirler 1 trilyon 513 milyar liraya, giderler de 1 trilyon 462 milyar liraya yükseldi.

Takvim etkisi ve vatandaşın vergi yükünün dayanılmaz boyutlara ulaşmasıyla Hazine’nin gelirleri haziranda yıllık bazda yüzde 76 artarak neredeyse ikiye katlandı. Aynı zamanda 1.5 trilyon liralık gelir, Hazine için yılın açık ara farkla en yüksek verisine işaret ediyor. Ocak-haziran döneminde de gelirler 7 trilyon 939 milyar liraya, giderler 9 trilyon liraya ulaştı. 2026’nın ilk yarısında Hazine’nin gelirleri yıllık bazda yüzde 40, giderleri de yüzde 29 oranında yükseldi.

FAİZ GİDERİ 1.4 TRİLYON

Hazine harcamalarına bakıldığında her zaman olduğu gibi yüksek faiz yükü dikkat çekiyor. Hazine haziran ayında 189 milyar 441 milyon liralık faiz ödemesi yaptı. Faiz yükü haziranda aylık bazda yüzde 53 arttı. 2025’in 6 aylık döneminde 1 trilyon 36 milyar lira olan Hazine’nin faiz harcamaları bu yıl 1 trilyon 429 milyar 55 milyon liraya çıktı. Yılın ilk yarısında faiz yükü yıllık bazda yüzde 37.9 artarak enflasyonun üzerinde yükseldi. Yüksek faiz gibi borçlanma da hız kesmeden devam ediyor. Hazine yılın ilk yarısında 3 trilyon 4 milyar lira borçlanırken, 2 trilyon 192 milyar liralık borç ödedi. Ocak-haziran döneminde toplam borçlanma yıllık bazda yüzde 69 arttı.

‘Faizde, bütçe tahmini aşılacak’

TEPAV Merkez Direktörü Coşkun Cangöz, Hazine’nin haziranda nakit fazlası vermesinin nedenini olarak takvim etkisini göstererek “Yapısal değil, takvim kaymasından kaynaklanan bir iyileşme söz konusu” bilgisini verdi. Cangöz, faiz ödemelerine ilişkin “Faiz indirimlerinin gecikmesinin etkisiyle 2026 yılının tamamı için bütçede 2.7 trilyon lira olarak öngörülen faiz giderinin aşılacağı anlaşılıyor” dedi.

Borç hedefi tutmayabilir

Hazine’nin borçlanma programına ilişkin rapor yayınlayan Gedik Yatırım, “Hazine’nin iç borçlanma ihtiyacı yüksek kalmaya devam edecek” değerlendirmesini yaptı. Raporda, “2026 yılı için toplam iç borç servisinin 5.5 trilyon lira seviyelerine, faiz ödemelerinin de 2.5 trilyon liraya kadar çıkabileceğini öngörüyoruz. Yüzde 106’lık iç borç çevirme rasyosunun sapma olabileceğini düşünüyoruz” denildi.