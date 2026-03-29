İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anadolu Basın Federasyonu programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Toplantıya Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk de katıldı.

APP PLAKA MESELESİ

APP plakalarla ilgili tartışmalara ilişkin, “Amacımız vatandaşımıza ceza kesmek değil, rehberlik etmek ve standardı sağlamak” dedi. Plakanın bir aracın kimliği olduğunu vurgulayan Çiftçi, TŞOF mührü ve güvenlik unsurları bulunan plakaların geçerli olduğunu, harflerin kalın olmasının cezai işlem gerektirmediğini belirtti.

Standart dışı plakaların PTS, EDS ve radar sistemlerinde sorun yarattığını ifade eden Çiftçi, yönetmelik çalışmaları tamamlanana kadar sahada rehberlik esaslı yaklaşımın sürdürüleceğini söyledi.

“TRAFİK CEZASI İÇİN TALİMAT YOK”

Trafik cezalarının bütçe geliri için kesildiği iddialarına yanıt veren Çiftçi, “Böyle bir talep hiç olmadı, olamaz. Türkiye bir hukuk devletidir” dedi. Bayram dönemindeki ceza sayılarının önceki yıllara göre daha düşük olduğunu belirten Çiftçi, uygulamaların gelir odaklı değil, güvenlik odaklı yürütüldüğünü vurguladı. Hız sınırı tabelalarıyla ilgili eleştiriler üzerine 102 bin levhanın kaldırıldığını, 20 binden fazla yeni levha yerleştirildiğini de aktardı.

ÇETELER VE UYUŞTURUCUYA KARŞI SIKI MÜCADELE

2026 yılını “sokak çeteleriyle mücadele yılı” ilan ettiklerini açıklayan Çiftçi, “Hepsinin tepesine bineceğiz, operasyonlarımız artarak sürecek” dedi. Son operasyonda 358 kişinin yakalandığını belirten Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede de kararlı olduklarını ifade ederek, “1 Ocak-22 Mart arasında 13 ton uyuşturucu ve milyonlarca sentetik ecza ele geçirildi. Bu kaynağı kurutmakta kararlıyız” diye konuştu. Sınır güvenliği konusunda ise herhangi bir zafiyet olmadığını vurgulayan Çiftçi, İran sınırında sürecin kontrollü şekilde yönetildiğini söyledi.