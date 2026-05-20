4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, resmi tatil günlerinde çalışan işçilere normal ücretlerine ek olarak bir günlük ücret daha ödeniyor. Türkiye genelindeki yaklaşık 17 milyon ücretli çalışan ile 7 milyon asgari ücretliyi kapsayan bu düzenleme; üretim, hizmet ve perakende gibi kesintisiz faaliyet gösteren sektörlerde resmi tatilde çalışanları kapsıyor.

Bu yıl 1 Mayıs ve 19 Mayıs resmi tatillerine, Kurban Bayramı dönemindeki mesailerin de eklenmesiyle birlikte, hak sahibi işçilerin maaşlarına toplam 6,5 günlük ilave ücret yansıtılacak.

6,5 GÜNLÜK MESAİ ÜCRETİNİN DETAYLARI

Kurban Bayramı süresince arefe günü yarım gün, bayramın dört günü ise tam gün olmak üzere toplam 4,5 günlük tatil süresi bulunuyor. Mayıs ayındaki iki resmi tatille birlikte toplam ek mesai hakkı 6,5 güne ulaşıyor.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN ALACAĞI EK ÖDEMELER

Mevcut asgari ücrete göre bir çalışanın günlük brüt ücreti 1.101 lira, net ücreti ise 935,85 liradır. Bu veriler doğrultusunda yapılan yasal hesaplamalar şu şekildedir:

Sadece Kurban Bayramı (4,5 gün): Tatil süresince çalışan bir asgari ücretliye 4 bin 950 lira brüt, yasal kesintiler sonrasında ise 4 bin 211 lira net ek gelir ödeniyor.

Toplam Mesai (6,5 gün): Mayıs ayındaki iki resmi tatil ve Kurban Bayramı'nın tamamında çalışan bir asgari ücretliye yaklaşık 7 bin lira brüt, kesintiler sonrasında ise yaklaşık 6 bin 100 lira net ek ödeme hakkı doğuyor.

MAAŞ BAREMLERİNE GÖRE NET ÖDEME TABLOSU

Net maaş tutarlarına göre resmi tatil günlerinde çalışanların alacağı 4,5 günlük (Kurban Bayramı) ve 6,5 günlük (Toplam) net ek mesai ücretleri şu şekildedir:

40.000 TL net maaş alanlar için: Günlük net ücret 1.333 TL'dir. 4,5 günlük Kurban Bayramı mesaisi için 6.000 TL, 6,5 günlük toplam mesai için ise 8.666 TL ek ücret ödenir.

50.000 TL net maaş alanlar için: Günlük net ücret 1.666 TL'dir. 4,5 günlük Kurban Bayramı mesaisi için 7.500 TL, 6,5 günlük toplam mesai için ise 10.833 TL ek ücret ödenir.

60.000 TL net maaş alanlar için: Günlük net ücret 2.000 TL'dir. 4,5 günlük Kurban Bayramı mesaisi için 9.000 TL, 6,5 günlük toplam mesai için ise 13.000 TL ek ücret ödenir.

İş Kanunu'na göre, iş sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça resmi tatil günlerinde çalışan işçilere, çalışılan her gün için bir günlük ücreti tutarında ek ödeme yapılması zorunludur.