Niğde’de yaşayan Ramazan ve Dilek Bayhan çiftinin hayatı 2012 yılında altüst oldu. Annesiyle belediyenin parkına giden 1,5 yaşındaki Kübra buradaki havuza düştü. Kalbi duran yavru hastanede hayata döndürüldü ancak sakat kaldı.



'ŞOK GEÇİRDİM'



O günden sonra minik bedeni yatağa bağlı hale gelen evlatları için hukuk mücadelesi başlatan aile, ihmal iddiasıyla belediyeye dava açtı. Bayhan çifti, yaklaşık 4 yıl süren davayı kazandı.



Mahkeme kusurlu bulduğu belediyeyi 1 milyon 670 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Tazminat aileye talihsiz kızlarının tedavisi için umut kapısı aralarken, dönemin AKP’li Niğde Belediyesi olayda annenin ihmali olduğu iddiasıyla karara itiraz etti.





NTV’nin haberine göre, yargılama sürerken sağlık durumu kötüleşen ve organ yetmezliği yaşayan küçük kız, 2019’da henüz 8 yaşındayken yaşamını yitirdi. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, tazminatın Kübra’nın 60 yaşına kadar yaşayacağı varsayımıyla hesaplandığını, ancak çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, tazminatın iadesine hükmetti.



Faiz ve enflasyonla birlikte talep edilen tutar 2,7 milyon lirayı aşarken, acılı aile kararın ardından eve gelen hacizle bir kez daha yıkıldı. Çaresiz çift bir yandan evlat acısıyla baş etmeye çalışırken, diğer yandan omuzlarına binen tazminat yüküyle baş başa kaldı. Baba Bayhan, “Mahkeme kararını elime alınca şok geçirdim. Zaten evladımı kaybetmişim, kağıdı aldım oturdum hüngür hüngür ağladım” dedi.