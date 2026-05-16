2023 seçimleri öncesi CHP ile 6’lı masada bir araya gelen ve Meclis’e CHP listelerinden 15 ismi Milletvekili olarak TBMM’ye sokan Ali Babacan büyük bir vefasızlığa imza attı. DEVA lideri Babacan, “CHP’ye bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilse Babacan da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Babacan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kumpas davalarının Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i bile Meclis’e soktu, üstelik Atatürk’ün Çankaya’sından aday gösterdi. Babacan’ın Meclis’e soktuğu vekillerden 4’ü ise eleştirdiği CHP’ye geçti. Bu vekillerden birisi AKP’ye katılırken, bir vekil de bağımsız.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sözleri CHP’de de hayal kırıklığı yaratan Babacan, Karar TV’de katıldığı bir programda CHP’yi hedef aldı: ‘’Başka partilerin milletvekillerine rozet takarken hiç sorun yok ama sizin bir milletvekilinize ya da belediye başkanınıza rozet takınca kıyameti koparıyorlar. Ayrıldıkları zaman en kötü insan oluyorlar. Biz seçim için değil, ülkeyi yönetmek için bir araya geldik. Kendi iç sıkıntıları ile uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz.”

AKP’YLE YAKINLAŞMA MI?

Anketlere göre yüzde 1 dahi oyu olmayan DEVA lideri Babacan 1 Ekim’de de Meclis’in açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’liler ile samimi pozlar vermişti. 6’lı masa dağılırken, masada yer alan bazı liderlerin Cumhur İttifakı’na sıcak mesajlar göndermesi dikkat çekiyor.