İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire S.B., aynı vardiya içerisinde iki farklı hasta yakınının çöp kutulu ve fiziki saldırısına uğrayarak dehşeti yaşadı. 30 Nisan 2026'da Çocuk Acil Servis Triyaj Bölümü'nde yaşanan olayda hemşire, tıbbi kriterlere göre "sarı alan" verdiği hastaların yakınları tarafından "kırmızı alan" verilmediği gerekçesiyle darbedildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, ilk olarak bir hasta yakınının başına çöp kovasıyla vurduğu hemşire, görevine devam ederken kısa süre sonra başka bir hasta yakını tarafından aynı yöntemle tekrar saldırıya uğradı. Olayın hastane dışına taşmasıyla darbedilen, yerlerde sürüklenen ve saçları çekilen S.B., saldırganların kendisini siyasi kimliklerini kullanarak tehdit ettiğini savundu.

DEHŞETE ANLARINI BÖYLE ANLATTI

Yaşadığı kabusu anlatan hemşire S.B., kendisine saldıranların söylediğini iddia ettiği sözleri ise şöyle aktardı:

"Saldırganlar üzerime yürüyüp 'Biz AK Partiliyiz, göreceksiniz sizi AKP’ye şikayet edeceğiz' diyerek beni tehdit ettiler. Birinci saldırıda başıma çöp kovasıyla vuran kadına karşılık vermeyip görevime devam ettim ama ikinci saldırgan gelip aynı kovayı başıma vurarak 'Sen bunu hak ediyorsun' dedi. Müdahale eden güvenlik görevlileri de benimle birlikte darbedildi."

Hemşire S.B., can güvenliğinin hiçe sayıldığı bu olay sonrası saldırganlardan şikayetçi olurken, sağlıkta şiddetin ulaştığı boyutu gözler önüne seren olayla ilgili soruşturma süreci takip ediliyor.