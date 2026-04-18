Ordu'nun Akkuş ilçesinde cip ile motosikletin çarpıştığı trafik kazası ölümle sonuçlandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Çaldere Mahallesi Menteşe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen cip ile 21 yaşındaki Selçuk Çimen'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Çimen'i ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Selçuk Çimen, hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.