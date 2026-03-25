Yapılan son araştırmalar, hemen her evde bulunan halı, kilim ve paspasların yeterince temizlenmediğinde küf, mantar ve alerjenler için uygun bir üreme alanı oluşturduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, nem emmek ve kir toplamak üzere tasarlanan bu eşyaların, özellikle kış aylarında ciddi bir hijyen riski taşıdığına dikkat çekiyor.

BEKLENDİĞİ KADAR SIK TEMİZLENMİYOR

Kleen-Tex Home tarafından paylaşılan verilere göre, kullanıcıların %62'si halı ve kilimlerini ayda en az bir kez yıkamazken; her üç kişiden biri bu ürünleri ortalama beş ayda bir temizlediğini belirtti. Isıtma sistemleri, ıslak ayakkabılar ve yetersiz havalandırma gibi faktörlerin, yumuşak yüzeylerin derinliklerinde görünmez küf oluşumuna zemin hazırladığı ifade edildi.

Halı ve paspaslarda biriken küf ile alerjenlerin solunum yollarını tahriş edebileceği ve mevcut alerjileri tetikleyebileceği belirtildi. Uzmanlar, bu durumun özellikle çocuklar, yaşlılar ve hassas bünyeye sahip bireyler için daha yüksek risk oluşturduğuna vurgu yaptı.

UZMANLARDAN TEMİZLİK ÖNERİSİ

Ev hijyenini ve hava kalitesini korumak adına halı ve paspas temizliğinde şu adımların izlenmesi öneriliyor: Halı ve kilimlerin haftada en az bir kez elektrik süpürgesiyle süpürülmesi, süpürme işleminden önce imkan varsa dışarıda silkelenmesi, ayda bir kez 40°C ve üzeri sıcaklıkta yıkanması, yıkama veya nemlenme sonrası ürünlerin tamamen kuruduğundan emin olunması.