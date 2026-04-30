Adana Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, adaletten kaçmaya çalışan 33 hükümlü yakalandı.

ÇARŞAFLI KAMUFLAJ İŞE YARAMADI

Operasyonun en dikkat çekici anları ise hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 yaşındaki A.Ç.’nin saklandığı adreste yaşandı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı aramada, A.Ç.’nin yatak odasındaki elbise dolabına girdiği ve üzerini bir çarşafla örterek gizlenmeye çalıştığı tespit edildi. Polisin dikkati sayesinde saklandığı dolapta yakayı ele veren firari hükümlü, emniyete götürüldü.

33 FİRARİYE KELEPÇE

Yürütülen operasyonlar kapsamında A.Ç.'nin de aralarında bulunduğu haklarında 2 yıldan 17 yıla kadar çeşitli sürelerde hapis cezası bulunan toplam 33 firari yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlarından hüküm giyen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.