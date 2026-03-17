Pakistan'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e düzenlediği hava saldırısında, uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği bir hastane yerle bir oldu. Afganistan yönetimi, saldırıda 400 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 250 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Pakistan ise hastanenin hedef alındığı iddialarını reddederek saldırıların yalnızca askeri tesislere yönelik olduğunu savundu.

GECE SAATLERİNDE BOMBALAR YAĞDI

Saldırı, pazartesi akşamı yerel saatle yaklaşık 21.00'de gerçekleşti. Afganistan hükümetinin sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada hava saldırısının 2 bin yatak kapasiteli hastaneyi hedef aldığını ve binanın büyük bölümünün yıkıldığını belirtti.

Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları çıkarmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Yerel televizyon kanallarının yayınladığı görüntülerde güvenlik güçlerinin el fenerleriyle enkaza girdiği, itfaiye ekiplerinin ise yıkılan binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.

PAKİSTAN: "YALNIZCA ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALDIK"

Pakistan, hastanenin vurulduğu iddialarını kabul etmedi. Başbakan Şahbaz Şerif'in sözcüsü Mosharraf Zaidi, söz konusu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise operasyonun yalnızca militan altyapısını ve askeri tesisleri hedef aldığını ifade etti.

AFGANİSTAN'DAN SERT KINAMA

Afganistan hükümeti sözcüsü Zabihullah Mujahid, saldırıyı sert bir dille kınadı. Mujahid, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların hastanede tedavi gören siviller olduğunu vurgulayarak saldırının açıkça sivilleri hedef aldığını savundu.

GERİLİM SON HAFTALARDA ZİRVEYE ÇIKTI

İki ülke arasındaki gerilim son haftalarda hızla tırmandı. Pakistan, 22 Şubat'ta Pakistan Talibanı'nın (TTP) gerçekleştirdiğini açıkladığı bombalı saldırılara karşılık vermek amacıyla Afganistan sınırındaki yedi noktayı "terör kampı" gerekçesiyle vurmuştu.