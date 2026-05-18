Tonlé Sap Nehri üzerinde kurulan köprü, kuru sezon boyunca iki bölgeyi birbirine bağlıyor. Ancak yağmur mevsimi başladığında nehirdeki su seviyesi hızla yükseldiği için köprü tamamen sökülüyor. Su seviyesi yeniden düşünce ise köprü tekrar inşa ediliyor.

HER YIL YENİDEN KURULUYOR

Yerel halk tarafından inşa edilen köprüde binlerce bambu direk kullanılıyor. Motosikletler, yayalar ve küçük araçlar köprüyü aktif olarak kullanabiliyor.

Köprünün özellikle Kampong Cham bölgesinde yaşayan insanlar için büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Bölgedeki ulaşımı kolaylaştıran yapı, aynı zamanda turistlerin de ilgisini çekiyor.

YAĞMUR GELİNCE TAMAMEN SÖKÜLÜYOR

Yağış döneminde Tonlé Sap Nehri’nin debisi ciddi şekilde artıyor. Bu nedenle bambu köprü suyun gücüne dayanamayacağı için tamamen sökülüyor.

Yerel ustalar, sezon sona erdiğinde köprüyü yeniden kuruyor. Her yıl tekrar edilen bu süreç, bölgede yıllardır süren sıra dışı bir gelenek haline gelmiş durumda.

DÜNYANIN EN UZUN BAMBU KÖPRÜLERİNDEN BİRİ

Uzmanlara göre yapı yalnızca ulaşım amacı taşımıyor. Aynı zamanda bölgedeki geleneksel mühendislik bilgisinin ve bambu kullanım kültürünün dikkat çekici örneklerinden biri olarak görülüyor.

Köprünün uzunluğu bazı dönemlerde yaklaşık 1 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Tamamen doğal malzemelerle kurulan yapı, her yıl sökülüp yeniden yapılmasına rağmen bölge yaşamının önemli parçası olmaya devam ediyor.