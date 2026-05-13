Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adayı belli oldu. Sarı lacivertlilerin 7 Haziran’da yapılacak seçim için çalışmalarına devam eden Yıldırım flaş bir ismi takımın başına getirmeyi planlıyor.

Teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Yıldırım'ın listesindeki 1 numaralı ismin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.

DÜNYA KUPASI’NDAN SONRA

Başkan seçilmesi halinde Kocaman'ı göreve getireceği ileri sürülen Yıldırım'ın, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya daha sıcak baktığı ifade edildi. Aziz Yıldırım'ın, ay-yıldızlı ekiple iki yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adamı, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra göreve getirmenin planlarını yaptığı iddia edildi.