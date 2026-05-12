Güneş enerjisi santrallerinde ve evlerin çatılarında kullanılan parlak panellerin, göçmen kuşlar için ölümcül bir tuzağa dönüştüğü saptandı. BGR tarafından yayımlanan bilimsel raporlara göre, panellerin pürüzsüz ve koyu yüzeyleri, kuşlar tarafından su kütlesi olarak algılanıyor. "Göl etkisi" (Lake effect) olarak adlandırılan bu fenomen, hayvanların sert zeminlere çarpmasına ve navigasyon rotalarının bozulmasına neden oluyor.

BOZUK PUSULA ETKİSİ YARATIYOR

Bilim insanları, kuşların ışığın titreşim yönünü algılayabilen "polarizasyon görüşü" yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor. Doğada suyun yüzeyinden yansıyan polarize ışığı yön bulmak için kullanan kuşlar, güneş panellerinden gelen benzer yansımaları gerçek göletlerle karıştırıyor. Kaliforniya Enerji Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, panellerden yansıyan ışığın göçmen kuşlar için "bozuk bir pusula" işlevi gördüğü ve hayvanların yön duygusunu tamamen yitirdiği kaydedildi.

KURAK BÖLGELERDE SU KUŞU ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Bu hipotezi destekleyen en somut verilerden biri, hiçbir su kaynağının bulunmadığı kurak çöl bölgelerindeki güneş enerjisi santrallerinde çok sayıda su kuşu ölüsünün tespit edilmesidir. Kuşların iniş yapmak amacıyla yöneldiği paneller, sadece çarpışma riskine değil, aynı zamanda bazı tesislerde oluşan yoğun ısı nedeniyle yanma tehlikesine de zemin hazırlıyor.