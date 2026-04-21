2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, 16,5 milyon emekli "İkramiyelere zam gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL olarak ödenen tutar için SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan önemli bir değerlendirme geldi.

Erdursun, bütçe imkanları dahilinde 4.000 TL rakamının korunmasının güçlü bir ihtimal olduğunu belirtse de, Kurban Bayramı’nın ek maliyetleri (kurbanlık fiyatları, bayram ziyareti masrafları) nedeniyle rakamın 5.000 TL’ye çıkarılmasının gündemde olduğunu vurguladı.

ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Haber bekleyen emekliler için sadece rakam değil, paranın hesaba geçeceği tarih de büyük önem taşıyor.

2026 takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta başlıyor. Bu durum, ödemelerin Mayıs ayının son haftasına girmeden tamamlanacağını gösteriyor.

Tahmini Ödeme Günleri: Uzman öngörülerine göre ikramiyeler; tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak 20-26 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılmış olacak.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyesi sadece yaşlılık aylığı alanlarla sınırlı değil. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık alan;

-Dul ve yetim maaşı alanlar,

-İş göremezlik geliri sahipleri,

-Şehit yakınları ve gaziler,

-Şampiyon sporcular, herhangi bir başvuru yapmadan, maaş aldıkları banka üzerinden bu ödemeden faydalanabilecekler.