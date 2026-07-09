Avrupa Demokrat Partisi, Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının 1,5 günle sınırlandırılmasına tepki göstererek bir açıklama yayınladı.

Açıklama, İmamoğlu’nun ağzının kapatıldığı bir görselle paylaşıldı. Partinin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan etiketlenerek yapılan açıklamada, “Ekrem İmamoğlu’nun davasındaki tartışmayı hızlandırma kararı gerçeği ortaya koyuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu siyasi utanç davasının, herkesin gözü NATO zirvesindeyken kapatılmasını istiyor” denildi.

“Adil davranıyor gibi bile davranmıyorlar”

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda İBB Davası duruşmasında yaşanan İmamoğlu’na savunma kısıtlamasına vurgu yaptı. Amor “İBB davasıyla ilgili haberleri endişeyle takip ediyoruz. Artık adil davranıyormuş gibi bile davranmıyorlar. İmamoğlu hakkında 2 bin 300 yıldan fazla hapis cezası talep ediliyor ancak savunması için sadece birkaç saat süre tanınıyor” dedi.

Yabancı temsilciler de izledi

-Avukat, basın ve izleyici kısmında boş alan kalmadı.

-Hollanda, İsveç ve İngiltere Konsolosluğu temsilcileri de davayı takip etti.

-Daha önce tutuklu sanık olup tahliye olanlar duruşmayı takip etti.

-Salonun dolmasının ardından avukat bölümünde de yer kalmayınca salona avukat da alınmadı.

-İmamoğlu salondan atıldıktan sonra vekâleti olmayan avukatlar çıkartılmaya çalışıldı sonra alındı.