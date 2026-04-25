CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da kamu tarafından ücretsiz işletilen TEM Otoyolu’nun (O-2 No’lu İstanbul 2. Çevre Yolu) 25 yıllığına özelleştirilerek ücretli hale getirileceğini öne sürdü.
Yavuzyılmaz, söz konusu adımı “seçim öncesi toplu para tahsil etme planı” olarak nitelendirdi.
Yavuzyılmaz’ın duyurduğu planın ayrıntıları şöyle:
“Tüm İstanbulluların ve yolu İstanbul’dan geçenlerin dikkatine!
Çok yakında, TEM Otoyolu artık ücretsiz değil, paralı olacak!
Kamunun ücretsiz olarak işlettiği, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçen, O-2 No’lu, İstanbul 2. Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik.
Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında;
Özelleştirildikten sonra İstanbul 2. Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum
Mahmutbey Batı-Mahmutbey Doğu: 9 TL
Mahmutbey Doğu-Metris: 12 TL
Metris-Hasdal: 31 TL
Hasdal-Levent: 17 TL
Levent-FSM Köprü: 9 TL
FSM Köprü-Kavacık: 7 TL
Kavacık-Şile Ayrımı: 26 TL
Şile Ayrımı-Çamlıca: 13 TL
Bağlantı yolları dahil toplam 38 km
2025 yılında İstanbul 2. Çevre Yolundaki araç geçiş sayısı: 415 Milyon 876 Bin adet
2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan İstanbul 2. Çevre Otoyolunun, 2026 yılı itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse
Şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde;
Şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 6 Milyar 64 Milyon Lira olacak
25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 151 Milyar Lira
Güncel kurla en az 3 Milyar 375 Milyon Dolar
Bunun adı, özelleştirme planı değil, AKP’nin seçim finansmanı sağlamak için vatandaşı soyma planıdır!
Bu plan, genel seçimler öncesinde; önden toplu para tahsil etme planıdır!
Kaynak: CİMER, KGM 2025 Trafik ve Ulaşım Bilgileri Raporu, 2010 Yılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, Çevre Otoyolu Haritası”