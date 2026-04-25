CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da kamu tarafından ücretsiz işletilen TEM Otoyolu’nun (O-2 No’lu İstanbul 2. Çevre Yolu) 25 yıllığına özelleştirilerek ücretli hale getirileceğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, söz konusu adımı “seçim öncesi toplu para tahsil etme planı” olarak nitelendirdi.

Yavuzyılmaz’ın duyurduğu planın ayrıntıları şöyle:

“Tüm İstanbulluların ve yolu İstanbul’dan geçenlerin dikkatine!

Çok yakında, TEM Otoyolu artık ücretsiz değil, paralı olacak!

Kamunun ücretsiz olarak işlettiği, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçen, O-2 No’lu, İstanbul 2. Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik.

Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında;

Özelleştirildikten sonra İstanbul 2. Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum

Mahmutbey Batı-Mahmutbey Doğu: 9 TL

Mahmutbey Doğu-Metris: 12 TL

Metris-Hasdal: 31 TL

Hasdal-Levent: 17 TL

Levent-FSM Köprü: 9 TL

FSM Köprü-Kavacık: 7 TL

Kavacık-Şile Ayrımı: 26 TL

Şile Ayrımı-Çamlıca: 13 TL

Bağlantı yolları dahil toplam 38 km

2025 yılında İstanbul 2. Çevre Yolundaki araç geçiş sayısı: 415 Milyon 876 Bin adet

2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan İstanbul 2. Çevre Otoyolunun, 2026 yılı itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse

Şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde;

Şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 6 Milyar 64 Milyon Lira olacak

25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 151 Milyar Lira

Güncel kurla en az 3 Milyar 375 Milyon Dolar

Bunun adı, özelleştirme planı değil, AKP’nin seçim finansmanı sağlamak için vatandaşı soyma planıdır!

Bu plan, genel seçimler öncesinde; önden toplu para tahsil etme planıdır!

Kaynak: CİMER, KGM 2025 Trafik ve Ulaşım Bilgileri Raporu, 2010 Yılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, Çevre Otoyolu Haritası”