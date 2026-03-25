

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı. Bayraktar, Ortadoğu'daki jeopolitik krizin sürmesi halinde küresel ekonomiyi etkileyebilecek boyuta dönüşebileceğini söyledi.

Türkiye'nin şu arz enerji arzı konusunda bir sıkıntı olmadığını belirten Bayraktar, "Türkiye'nin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 15'i bu bölgeden alınıyordu ama Irak boru hattından alım nedeniyle bu bölgeden tedarikimiz yüzde 10 seviyesinde yönetilebilir durumda. Ülkemiz adına enerji arz güvenliğinde sorun görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"AKARYAKITTA TALEP KISITLAMASI YOK"

Bakan Bayraktar, eşel mobil sistemiyle motorinde devletin ÖTV'yi şu anda sıfıra indirdiğini kaydetti. Bayraktar, Türkiye'nin akaryakıtta talep kısıtlaması olmadığını ve arz sorunu bulunmadığını ifade etti.

NİSANDA ZAM GELECEK Mİ?

"Elektrik ve doğalgaz tarifesine zam öngörüsü var mı" sorusunu yanıtlayan Bayraktar şunları söyledi: "Türkiye'de son 5-6 yıldır çok ciddi bir destek programımız var. Fiyat düzenlemelerinde de küresel gelişmelere bakıyoruz. Bundan Türkiye'ye kurtarma şansımız çok fazla yok. 1 dolarlık artışın maliyeti 400 milyon dolar.

Şu anda doğal gaz ve elektrikte uyguladığımız destek programı, 2026 bütçesi için koyduğumuz yaklaşık 305 milyar liralık bir destek programı var. Şu anda son gelişmeler devam ederse ilave 620 milyar liralık maliyet var. Bu destekleri devam ettireceğiz. 620 milyar liralık bir para bulmamız lazım bu kriz yıl sonuna kadar devam ederse. Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak nisan ayın içerisinde hem doğal gaz hem elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz."