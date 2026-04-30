Altın ve gümüş fiyatları dün açıklanan Fed kararı sonrası dibi gördü. Petrol fiyatları ise dün sert yükseliş yaşadıktan sonra bir miktar gerilemeye başladı

ABD Merkez Bankası (Fed) dün faizleri yüzde 3,5 - 3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in faizi pas geçmesine rağmen politika yapıcılar arasındaki görüş ayrılıkları dikkat çekti.

ALTIN VE GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

Ons altın dün 4 bin 518 dolar seviyesine kadar gerileyerek dibi gördü. Ons altın yeni günde kayıplarını toparladı. Ons altın bugün sabah seansında 07.55'te 4 bin 547 dolarda bulunuyor.

Gümüş fiyatları dün sert düşüş yaşayarak 70 dolara kadar geriledi. Ons gümüş bugün sabah seansında 07.55'te 71 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki seyrin etkisiyle karışık seyir sergiliyor. Gram altın 6 bin 542 liraya kadar geriledi. Gram altın bugün sabah seansında 07.55'te 6 bin 601 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 647 lirada bulunuyor.

PETROL FIRLADI

Petrol fiyatları dün 120 dolara yükseldi. Ancak gece seansında kazançlarının bir kısmını silerek 110 dolara geriledi. Bugün sabah seansında 07.55'te 113 dolarda bulunuyor.

1992'DEN BERİ İLK

Fed’in 8’e karşı 4 oyla aldığı karar, 1992’den beri ilk kez dört yetkilinin Federal Açık Piyasa Komitesi kararına karşı çıkmasıyla dikkat çekti. Bu durum, savaşın dokuzuncu haftasına girilirken artan belirsizlik nedeniyle politika görünümünde derin ayrışmalar olduğunu ifade ediyor.

ABD tahvilleri düşüş yaşarken, iki yıllık tahvil getirileri 2022’den bu yana bir Fed karar gününde en sert artışı kaydetti.

POWELL'IN SON KONUŞMADI

Fed Başkanı Powell, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Powell'ın açıklamaları:

Kararlarımız kamu yararını gözeterek gerçekleşti. Yeni bir soruşturma açılmayacağı bildirilmişti. Soruşturmalar sonlanana kadar da başkan olacağımı bildirmiştim bunu yineliyorum elbette ki süreci yakinen takip ediyorum.

Kararlarım da hizmet ettiğimiz kurum ve halkın lehine olacak şekilde devam edecektir. Warsh seçilene kadar sessiz bir şekilde varlığımı sürdüreceğim.

Hiçbir zaman bir merkez bankası bir etki altında olmamalı. Üye olarak kalmaya devam edeceğim ancak son 3 ayın gelişmelerine bakacak olursak kalmaktan başka çözüm göremiyorum. Kalmamın herhangi bir şeyi zorlaştıracağımı düşünmüyorum.

Gümrük vergisi kaynaklı enflasyonun önümüzdeki iki çeyrekte gerilemesini bekliyoruz.

Faiz artışını, faiz indirimi kadar olası görenlerin sayısı arttı.

Önümüzdeki 30-60 gün içinde yaşanacaklar işleri değiştirebilir.

Enerji artışı henüz zirve noktasına bile ulaşmadı.

Petroldeki yükselişin etkisini hava yollarında gördük ancak tam etkisini henüz görmedik. Bekleyip görmek lazım ama bunların hepsi bir olasılık.

Enerji fiyatlarını diğer ülkelere göre görece az hissedebiliriz ancak bu durum uzarsa enflasyon üzerinde etkisini görebiliriz.

İnsanların daha yüksek benzin fiyatlarıyla karşı karşıya olduğunun gayet farkındayım.

Warsh'un, Trump'a karşı dik duracağı konusundaki sözüne güvenin. Hukuk sistemi politikalar bağımsızlığı destekleyen unsurlar. Hükumet ile Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı birbirinden bağımsız olmalı. Her kurum kendine göre bağımsızlığı olmalı.

Fed yine politik siyasilere dayanmaksızın kendi analizlerine göre hareket edecektir. Fed bağımsızlığının risk altında olduğunu düşünüyorum.

