Geceleri gördüğünüz o tuhaf, bazen korkutucu, bazen de büyüleyici rüyaların sadece beyninizdeki nöronların rastgele ateşlenmesi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilim dünyasından gelen yeni haberler, bu durumu tamamen değiştirecek nitelikte. İtalya’daki IMT School for Advanced Studies'ten sinirbilimci Valentina Else liderliğindeki bir ekip, rüyalarınızın aslında karakterinizin ve yaşadıklarınızın birer yansıması olduğunu kanıtladı.

RÜYALAR DİNAMİK BİRER SÜREÇ

Araştırmacılar, 18 ile 70 yaş arasındaki yüzlerce denek üzerinde yaptıkları çalışmada yapay zeka (NLP) modellerini kullandı. Çıkan sonuç oldukça çarpıcı: Beyniniz uyurken sadece geçmişi tekrar etmiyor; yaşadıklarınızı karakter özelliklerinizle harmanlayarak size özel, dinamik bir senaryo kurguluyor.

RÜYALARIMIZI ŞEKİLLENDİREN TEMEL FAKTÖRLER

Hayal Kurma Potansiyeli: Gündüzleri zihni çok sık uzaklara dalan (mind-wandering) kişilerin, geceleri çok daha tuhaf ve mantık dışı rüyalar görme eğiliminde olduğu saptandı.

Eğer rüyalara önem veriyorsanız ve onları hatırlamaya çalışıyorsanız, beyniniz size daha canlı, sürükleyici ve detaylı rüyalar sunuyor.

Duygusal Travmalar ve Kısıtlamalar: Araştırma kapsamında COVID-19 karantinası dönemindeki rüyalar da incelendi. İnsanların bu dönemde daha çok "kısıtlanma" ve "travma" temalı rüyalar gördüğü bilimsel olarak belgelendi.

YAPAY ZEKA RÜYALARI ANALİZ ETTİ

Bilim insanları, rüyaların yapısını anlamak için sadece günlük tutturmakla kalmadı, aynı zamanda deneklerin uyanıkken rastgele zamanlarda neler hissettiklerini de kaydetti. Yapay zeka bu verileri analiz ederek; rüyalardaki sosyal etkileşimleri, fiziksel mekanları, duyguları ve hatta mantık hatalarını sınıflandırdı.

Valentina Else: "Rüyalar, uyanıkken yaşadığımız düşünce merkezli anlatılardan sıyrılıp; çok sayıda karakterin ve tuhaf olayların olduğu, görsel-uzamsal detayların hakim olduğu bir algı deneyimine dönüşüyor."

RÜYALAR KENDİNİ TANIMANIN EN İYİ YOLU

Çalışma, rüya görme kalitesinin doğrudan bilişsel yeteneklerimizle ilgili olduğunu gösteriyor. Görsel imgeleme yeteneği güçlü olan bireyler, adeta 4K kalitesinde rüyalar görürken; hafıza ve yönetici işlevler, bu deneyimlerin ne kadarının kodlanıp hatırlanacağını belirliyor.

Bu araştırma, sinirbilim ile psikoloji arasındaki o meşhur boşluğu kapatıyor. Artık rüyalarınızın rastgele birer "hata" değil, zihninizin derinliklerinde kendinize dair ürettiğiniz en kapsamlı raporlar olduğunu söyleyebiliriz.