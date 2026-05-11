Panama Kültür Bakanlığı, El Caño Arkeolojik Parkı’nda yürütülen kazılarda yüksek statülü bir kişiye ait olduğu belirlenen mühürlenmiş bir mezara ulaşıldığını duyurdu. Bin yıldan fazla bir süre önce ortadan kaybolan ve geride yazılı belge bırakmayan bir topluluğa ait olan bu keşif, bölgenin tarih öncesi sosyal yapısına dair yeni veriler sundu. Araştırmacılar, insan kalıntılarının etrafına şaşırtıcı bir hassasiyetle yerleştirilmiş altın levhalar, kolyeler ve takılar tespit etti.

YÜKSEK STATÜ SEMBOLLERİ

Uzmanlar, altın nesnelerin mezar içine rastgele dağıtılmadığını, aksine kasıtlı ve törensel bir düzenle yerleştirildiğini belirtti. Baş ve göğüs bölgesindeki takıların konumu ile metal üzerindeki semboller, gömülen kişinin toplum içindeki hiyerarşik gücünü kanıtlıyor. Gran Cocle kültürünün bir parçası olduğu düşünülen bu toplulukta altının bir ticaret aracı olarak kullanılmadığı, sadece seçkin kişilere verilen kültürel bir nişane olduğu kaydedildi.

HAYVAN FİGÜRLERİ VE SOYUT SEMBOLLER

Mezarda bulunan eserlerin üzerindeki figürler incelemeye alındı. Bazı altın objelerin hayvanlara benzediği, bazılarının ise henüz çözülememiş soyut anlamlar taşıdığı görüldü. Arkeologlar, bu sembolizmin isimsiz halkın inanç sistemini ve kozmolojisini anlamak için kilit öneme sahip olduğunu vurguluyor. Yazılı tarihleri bulunmayan bu toplumun geçmişi, bulunan fiziksel objelerin analiz edilmesiyle yeniden kurgulanıyor.

KAZI ÇALIŞMALARI DERİNLEŞTİRİLİYOR

Bakanlık raporuna göre, mezarın mühürlü yapısı eserlerin günümüze kadar bozulmadan ulaşmasını sağladı. Arkeologlar, bölgedeki diğer mezar odalarının da benzer hazineler barındırabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Gran Cocle uygarlığının sosyal karmaşıklığını ve zanaat yeteneğini ortaya koyan bu çalışma, Orta Amerika’nın antik tarihine ışık tutmaya devam edecek.