Yapay zeka teknolojisi, komut bekleyen "tepkisel" sistemlerden, bağımsız kararlar alabilen "YZ Ajanlarına" (AI Agents) doğru dev bir sıçrama yaşıyor. Uzmanlar, avukatlıktan yazılım mühendisliğine kadar geleneksel mesleklerin bir gecede yok olmayacağını; ancak insan emeğinin rutin işlerden "etik denetim, strateji ve ilişki yönetimine" kayacağını vurguluyor.

ASİSTAN DEVRİ BİTTİ

Yakın zamana kadar kullandığımız üretken yapay zeka modelleri, sorulan sorulara yanıt veren reaktif (tepkisel) araçlardı, ancak yeni nesil "YZ Ajanları" yapısal olarak tamamen farklı çalışıyor:

Kendi başlarına hedefler belirleyip eylem planları yapabiliyorlar.

Web tarayıcılarını, veri tabanlarını ve yazılım kodlarını otonom olarak kullanabiliyorlar.

Uzman Analojisi: "Bu değişim, e-postalarınızı yanıtlayan iyi bir asistan ile projeyi sıfırdan alıp teslime kadar tek başına yöneten üst düzey bir danışman arasındaki fark gibidir."

10 YILLIK ARAŞTIRMALAR SANİYELER SÜRECEK

Dönüşümden en büyük payı bilim dünyası alacak. Araştırmacıların literatür taramak veya veri analiz etmek gibi yaratıcılık gerektirmeyen görevleri artık saniyeler içinde çözülecek.

DeepMind’ın protein yapılarını çözen AlphaFold sistemi bunun en net örneği.

Bu hızlanmanın, onkoloji (kanser araştırmaları) ve nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde tarihsel olarak on yıllar sürecek buluşları birkaç yıla indirebileceği öngörülüyor.

Avukatlar, doktorlar, finansal analistler ve yazılım mühendisleri için üretim süreçleri baştan yazılıyor. Örneğin, Anthropic şirketinin kendi içindeki kodlama süreçlerinin %90'ının halihazırda yapay zeka tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Binlerce sayfalık dava dosyasını YZ'ye okutan bir avukat, artık sadece davanın stratejisine odaklanacak.

DÜNYAYI BEKLEYEN BÜYÜK EKONOMİK TEHDİT

İnsan emeği azalmıyor, aksine form değiştiriyor: Rutin işler makinelere devredilirken; insan, makinelerin henüz yapamadığı yargılama, empati kurma ve sistemin etik denetimi konumuna yükseliyor.

Lumsa Araştırma Merkezi Direktörü Dagnino, asıl tehlikenin altını çiziyor: Bu devasa verimlilik artışından kim faydalanacak?

Tarihsel olarak teknolojik devrimlerin kazancı, sermaye sahiplerinin elinde toplanma eğilimindedir.

Eğitim ve adil yeniden dağıtım politikaları acilen devreye sokulmazsa, YZ ajanları çağı küresel eşitsizlikleri benzeri görülmemiş bir boyutta artırma riski taşıyor.