Avustralya İstatistik Bürosu’nun yayımladığı son veriler, ülkede tarihi bir demografik değişimin yaşandığını gözler önüne serdi. Avustralya tarihinde ilk kez Hindistan doğumlu sakinlerin sayısı, geleneksel olarak en büyük göçmen grubu olan İngiltere doğumluları geride bıraktı.

Ülkede yaşayan Hindistan doğumlu kişi sayısı 971 bin 20’ye ulaşırken, İngiltere doğumlu nüfus 970 bin 950’de kalarak ikinci sıraya geriledi. Bu değişim, eski bir İngiliz sömürgesi olan kıta ülkesinde kültürel ve toplumsal yapının rotasının Asya’ya kaydığının en somut göstergesi olarak nitelendiriliyor.

ÜLKENİN ÜÇTE BİRİNİ YABANCILAR OLUŞTURUYOR

Nüfus yapısındaki dönüşüm sadece Hindistan ile sınırlı kalmayıp genel bir genişlemeye işaret ediyor. 27,6 milyonluk toplam nüfusun yaklaşık üçte birini, yani 8,83 milyon kişiyi yurt dışında doğanlar oluşturuyor. Nüfusun yüzde 32’sine tekabül eden bu yabancı uyruklu oranı, 1891 yılındaki "altın arama" döneminden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Göçmenlerin yaş ortalamasının da 46’dan 43’e düşerek gençleştiği görülürken, Avustralya bu tabloyla dünyada en çok yabancı uyruklu barındıran sekizinci ülke konumuna yükseldi.

Sıralamadaki diğer aktörler de bölgedeki demografik hareketliliği doğrular nitelikte. Çin 732 bin kişiyle üçüncü sıradaki yerini korurken, Yeni Zelanda dördüncü, son on yılda nüfusunu ikiye katlayan Filipinler ise beşinci sırada yer alıyor. Vietnam, Nepal ve Sri Lanka gibi ülkelerden gelen göç dalgasıyla çeşitlenen Avustralya toplumu, 2013'ten bu yana istikrarlı bir düşüş yaşayan İngiliz göçmenliğinin yerini hızla dolduruyor.

Son on yılda 3,8 milyon artan nüfus, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki tarihsel büyüme eğilimini daha çok kültürlü bir kimlikle sürdürmeye devam ediyor.