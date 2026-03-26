Hizbullah, İsrail’e yönelik geniş çaplı bir füze saldırısı başlattı. Saldırının özellikle kuzeydeki kritik noktalara yöneldiği bildirildi.

İsrail tarafı, füzelerin önemli bir bölümünün Hayfa semalarına ulaştığını açıkladı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, hava savunma sistemleri devreye girerek hedefleri havada imha etmeye çalışıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde, saldırının yoğunluğu nedeniyle alarm seviyesinin yükseltildiği belirtildi. Sirenlerin çaldığı kentte, sivil halkın sığınaklara yönlendirildiği ifade ediliyor.

Henüz can kaybı ya da hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.