Avrupa'da geçmişte çok fazla kişiyi etkilemiş olan ve yakın tarihlere kadar tedavisi mümkün olmayan tüberküloz ya da diğer adıyla verem hastalığı dünya çapında yeniden vaka sayısında yükseliş yaşamaya başladı. Geçmiş yıllarda bıraktığı zararlar ve bulaşıcılığı nedeniyle 'beyaz veba' olarak da adlandırılan tüberküloza karşı uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

MİLYONLARCA KİŞİYİ ETKİLEDİ

ABD'de tüberküloz vakalarında son dönemde yaşanan artış uzmanları alarma geçirdi. Yapılan çalışmalar tüberküloz yani verem hastalığının COVİD-19'u geride bıraktığını ve yeniden en ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri haline geldiğini kaydetti.

Uzmanlar geçişte pek çok kişiyi etkileyen ve bir dönem tüm dünyayı alarma geçiren 'beyaz veba' yani tüberküloza karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtirken hastalığın antibiyotik ilaçlara karşı direnç geliştirdiğini açıkladı.

New York Post'ta yer alan habere göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre 2025 yılında ülkede 10 bin 260 vaka kaydedildi, bunların 967’si New York’ta görüldü.

RİSK OLDUKÇA YÜKSEK

Hastalığın belirtileri erken süreçte grip benzeri bir halde görülüyor. Bu da hastalığın erken teşhisini daha güç hale getiriyor. ABD'de toplamda 13 milyondan fazla latent tüberküloz vakası olduğu tahmin ediliyor. Aktif tüberküloz tedavi edilmediği takdirde hastalık yarı yarıya ölüm ile sonuçlanma riski taşıyor.

Stop TB Partnership Direktörü Dr. Lucica Ditiu hastalık için “Dünyada tüberkülozu ortadan kaldırmış veya tüberkülozdan arınmış hiçbir ülke yok,” diyerek riskin küresel boyutuna dikkat çekiyor ve “Nefes aldığımız sürece hepimiz risk altındayız” ifadelerini kullanıyor.