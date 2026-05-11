Avrupalı turistlerin seyahat alışkanlıklarında yaşanan değişimle birlikte, Hollandalı tatilcilerin rotası yeniden Türkiye’ye çevrildi. Turizm sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre Türkiye, hem güvenli liman imajı hem de sunduğu ekonomik avantajlarla Hollanda pazarında en çok talep gören ülkeler arasına girmeye başladı.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, turistlerin fiyat ve performans dengesi açısından Türkiye’deki konfor standartlarını önceliklendirdiği görülüyor.

Son dönemde bireysel tatil planlamalarının yerini organize paket turların aldığı gözlemleniyor. Hollandalı tatilciler, seyahat süreçlerinin profesyonelce yönetildiği ve tur operatörü güvencesi altında olan seyahat modellerini daha sık tercih etmeye başladı.

ASYA'NIN YERİNİ TÜRKİYE ALMAYA BAŞLADI

Uçuş maliyetlerindeki artış ve rota değişiklikleri nedeniyle Asya ülkelerine olan ilginin azalması, Türkiye’nin bu pazardaki konumunu güçlendirdi. Ulaşım kolaylığı avantajını kullanan Türkiye; İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi klasik Avrupa destinasyonlarıyla birlikte en popüler seyahat noktaları arasındaki yerini koruyor.