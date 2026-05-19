İngiltere Championship'te final oynamaya hak kazanan Hull City'nin rakibi değişti. Play-off yarı finalinde Middlesbroug'u 2-1 yenen Southampton adını finale yazdırmıştı. Ancak Middlesbrough, EFL'ye yaptığı başvuruda rakibini casuslukla suçlamıştı.
Federasyon, Middlesbrough'nun itirazını kabul etti ve araştırmalar sonucunda Southampton'ı suçlu buldu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, finalde Middlesbrough ile karşılaşacak.
EFL tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
-Southampton, Championship Play-Off’larından ihraç edildi.
-Kulübe ayrıca 2026/27 Championship sezonu için 4 puan silme cezası verildi.
-Middlesbrough yeniden play-off’lara dahil edildi ve 23 Mayıs Cumartesi günü finalde Hull City ile karşılaşacak.