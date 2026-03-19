Hülya Avşar, Darülaceze’de düzenlenen iftar programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü isim, başrolünde yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinin erken final yapması ve gündem olan “domuz eti sahnesi” tartışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''REYTİNG ALAMADIK''

Dizinin final yapmasına ilişkin konuşan Avşar, konuyu tek bir nedene bağlamanın doğru olmadığını belirterek, “Ben bir oyuncuyum, hiçbir zaman ‘onun yüzünden, bunun yüzünden’ demem. Kısmetimizde yokmuş. Bir sürü dizi kalkıyor ama sanki sadece bizimki kalkmış gibi konuşuldu. Reyting alamadık” ifadelerini kullandı.

HANDE ATAİZİ'YE YANIT

Diziye yönelik eleştirilerle ilgili de net konuşan Avşar, Hande Ataizi’nin “berbat bir dizi” yorumunu hatırlatan soruya, “Hiç dinlemedim bile, haberim yok. Kim ne derse desin” yanıtını verdi.

REYTİNG KORKUSU OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Oyuncuların reyting baskısı yaşayıp yaşamadığı sorusuna da değinen Avşar, bu durumun sektörde önemli bir gerçek olduğunu vurguladı. Ünlü isim, “Tabii ki reyting korkum oluyor. Diziler çok emek verilen işler. Bir sürü insan çalışıyor. Biz yeniden iş bulabiliriz ama herkes için aynı şey geçerli değil” dedi.

DOMUZ ETİ SAHNELERİNİ ANLAMADILAR

Tartışmalara neden olan sahne hakkında ilk kez bu kadar net konuşan Avşar, yanlış anlaşılmaya dikkat çekti. “O sahneyi doğru düzgün izleselerdi zaten öyle olmadığını anlayacaklardı. Abarttılar çok. Sadece bir kısmı alınca farklı görünüyor. Biz ya kurguda ya da hikâyeyi anlatmakta eksik kaldık” ifadelerini kullandı.

SAHNELERE GERİ DÖNECEK Mİ?

Sahnelere geri dönüp dönmeyeceği sorusuna da yanıt veren Avşar, müzik kariyerine açık kapı bıraktı. “Sahne her zaman var ama sahneye çıkacak yer çok kalmadı. Aldığımız ücretler fazla geliyor olabilir” diyerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.