6 adet 1976 model Cadillac El Dorado limuzinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve "Amerikan Rüyası" olarak adlandırılan dünyanın en uzun otomobili, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden otomobilseverlerin beğenisine sunuldu. 30,54 metre uzunluğa ulaşan araç, 75 kişilik yolcu kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu aracın 26 tekerleği bulunuyor.

30,5 METREYE KADAR UZATILDI

İlk olarak 1986 yılında ünlü araç tasarımcısı Jay Ohrberg tarafından 18,28 metre uzunluğunda inşa edilen otomobil, aynı yıl Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en uzun arabası" olarak tescil edilmişti. Biri önde diğeri arkada olmak üzere iki adet V8 motorla desteklenen araç, ilerleyen yıllarda Ohrberg tarafından 30,5 metreye kadar uzatıldı.

Bir dönem televizyon şovları ve sinema filmlerinde boy gösteren limuzin, popülaritesini kaybetmesinin ardından New Jersey’deki bir deponun arkasında terk edildi. Harabe haldeki aracı internet üzerinden bulan Michael Dezer ve Michael Manning, otomobili satın alarak yıllar süren bir restorasyon projesi başlattı. 26 tekerleği yenilenen ve gövdesi tamamen elden geçirilen araç, eski görkemine kavuşturuldu.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ PAYLAŞILDI

30,54 metrelik mevcut uzunluğuyla kendi rekorunu tazeleyen "The American Dream", bir otomobilden ziyade bir yaşam alanını andıran donanımlara sahip.

Aracın içerisinde yer alan bazı özellikler şunlardır: Tam teşekküllü bir su yatağı, tramplenli yüzme havuzu, jakuzi ve küvet, mini golf sahası, küçük bir helikopterin iniş yapabileceği işlevsel bir helikopter pisti.

Teknik olarak hareket kabiliyetine sahip olmasına rağmen, 30 metreyi aşan uzunluğu nedeniyle aracın halka açık yollarda manevra yapmasının mümkün olmadığı belirtildi. Güvenlik ve lojistik gerekçelerle trafiğe çıkmayan araç, bir sergi objesi olarak değerlendiriliyor.