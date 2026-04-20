Dünya deniz ticaretindeki tıkanıklık, Avrupa’nın tedarik zincirinde kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyor. Hürmüz ve Kızıldeniz'deki istikrarsızlık sonrası Asya devre dışı kalırken, Türkiye tekstil ve hazır giyimde Avrupa’nın en güçlü limanı haline geldi.

DENİZ YOLLARINDA ÇİFT KRİZ

Batı Asya’daki gerilim ve Kızıldeniz’deki güvenlik sorunları, küresel ticaretin can damarlarını kesti. İşte tablonun vahameti:

Navlun Şoku: Konteyner ücretleri %70 ile %160 arasında rekor artış gösterdi.

Zaman Kaybı: Asya-Avrupa hattında teslimat süreleri 18 güne kadar uzadı.

Güven Kaybı: Sefer güvenilirliği %60’ın altına düştü.

GÜNEY ASYA KAYBEDİYOR

Nakliye maliyetlerinin %140 arttığı bölgede, özellikle Bangladeş gibi dev üreticiler kan kaybediyor. Bangladeş'in ihracatı 7 aydır aralıksız düşerken, Avrupalı devler "yakın kaynak" (near-shoring) stratejisine geçti.

TEKSTİLDE TÜRKİYE RÜZGARI

Mart 2026’daki Texhibition İstanbul, Türk tekstil sektörünün gücünü tescilledi. H&M ve Inditex gibi dünya devleri, riskli uzun rotalar yerine Türkiye’deki kapasitelerini artırma kararı aldı. Peki neden Türkiye? Bunun sebepleri ise şu şekilde:

Hız: 10-18 günlük gecikmelerden muaf hızlı teslimat.

Coğrafi Avantaj: Avrupa’nın hemen yanı başında, güvenli lojistik koridoru.

Kalite: 26 milyar doları aşan ihracat hacmiyle kanıtlanmış üretim gücü.

BÜYÜMENİN GETİRDİĞİ FİNANSMAN BASKISI

Artan talep madalyonun diğer yüzünü de beraberinde getirdi. İhracat hacmi büyürken, Türk üreticiler için "işletme sermayesi" ihtiyacı zirve yaptı. Avrupalı alıcıların talep ettiği uzun vadeli ödeme koşulları, üretimini büyütmek isteyen firmalar üzerinde ciddi bir finansman baskısı oluşturuyor.