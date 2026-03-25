Orta Doğu’da çatışmaların sürdüğü savaşta 26 gün geride kalırken, karşılıklı saldırıların gölgesinde İran’ın en kritik hamlesi Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından Tahran yönetimi, stratejik öneme sahip boğazı gemi trafiğine kapatma kararı aldı. Bu adım, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkilerken petrol sevkiyatında ciddi aksamalara yol açtı. Savaş öncesinde günlük ortalama 100 geminin geçiş yaptığı Hürmüz Boğazı’nda, son 26 günde deniz trafiğinin neredeyse tamamen durma noktasına geldiği gözlendi. Paylaşılan verilere göre mart ayı başından bu yana boğazdan geçen gemi sayısı yok denecek kadar azaldı ve toplam geçişler bir elin parmaklarını geçmeyecek seviyeye geriledi. İşte savaşın başladığı andan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı;

