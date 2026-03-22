İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını açıkladı.

İran-İsrail-ABD hattında süren çatışmalar devam ederken, Burucerdi katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İran’ın 47 yıl sonra bölgede yeni bir egemenlik anlayışı ortaya koyduğunu ifade eden Burucerdi, bu kapsamda bazı gemilerden geçiş ücreti tahsil edildiğini belirtti.

Söz konusu uygulamanın İran’ın bölgedeki gücünü gösterdiğini savunan Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmasının yeni dönemin bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Tahran yönetiminin 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmaması halinde İran’ın elektrik santrallerinin hedef alınacağını duyurdu.

Trump açıklamasında, “Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir.” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise bu tehdide karşılık olarak, olası bir saldırı durumunda ABD ve İsrail’in altyapılarının hedef alınacağını açıkladı.

Bölgede tansiyonu yükselten gelişmeler, 28 Şubat’ta İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılarla hız kazanmıştı. Tahran yönetimi ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İranlı yetkililer, ABD ve İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 1348’e, yaralı sayısının ise 17 binin üzerine çıktığını açıkladı.

Karşılıklı tehditlerin ve askeri hamlelerin sürdüğü bölgede, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gelişmeler küresel enerji ve ticaret hatları açısından kritik önemini koruyor.