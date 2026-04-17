Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmaması halinde çok daha yüksek enerji fiyatlarına hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

IEA Başkanı Birol, piyasaların bir süre daha dalgalı seyredeceğini belirterek, acil petrol rezervlerinden daha fazla kullanım olasılığına ilişkin ise “Henüz o noktada değiliz ancak bu konu kesinlikle değerlendiriliyor” dedi.

Savaş öncesi üretim seviyelerine dönüş süresine ilişkin soruya yanıt veren IEA Başkanı, toplamda yeniden savaş öncesi düzeylere ulaşmanın yaklaşık iki yıl alacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Bu açıklama, petrol arzındaki toparlanmanın kısa vadede sınırlı kalabileceğine işaret etti.

Birol ayrıca, enerji arz güvenliği kapsamında yenilenebilir enerji üretiminde önemli artış beklediklerini söyledi. Bu değerlendirme, enerji güvenliğinin güçlendirilmesinde alternatif kaynakların daha fazla öne çıkacağına işaret etti.