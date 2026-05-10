İran ve ABD arasındaki Hürmüz Boğazı krizi sürerken, İran medyası, Hürmüz'ün yakınlarında Çabahar kentinde büyük bir patlamanın geldiği duyurdu.
Haberde, patlamanın ilk belirlemelere göre patlamanın, İran'a atılan ancak infilak etmeyen bir mühimmatın kontrollü şekilde imha edilmesi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.
İran basını, patlamanın duyulduğu dakikalarda, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 Lightning II savaş uçağı Umman Körfezi üzerinde uçuş yaptığı sırada acil durum kodu “7700"ü yayınladığını yazdı.