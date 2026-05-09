ABD donanmaısı dün gece boyunca İranlı şirketlere bağlı gemilere operasyonlarını sürdürdü. 3 gündür aralıksız süren Hürmüz'de sıcak saatler aralıksız devam ediyor.

Nitekim Hürmüz'deki kriz, denizi de boyadı. Hark adası çevresindeki tankerlerin vurulmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın tamamı sızan petrolden dolayı siyaha boyandı.

Bu esnada ABD Başkanı Donald Trump İran rejimini tehdit etmeye devam etti. ABD Başkanı "askeri olarak istediğimiz yere geliyorlar. Orduları kalmadı. Çok fena anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Esmail Bekayi ise, iki ülke arasında son çatışmalara rağmen Başkan Trump’ın Perşembe günü geç saatlerde hâlâ yürürlükte olduğunu vurguladığı ABD ile ülkesinin ateşkesini “sözde ateşkes durumu” olarak nitelendirdi.

Barış anlaşmasına yönelik müzakerelerle ilgili olarak Baqaei, ABD'nin son teklifinin Tahran'da incelenmekte olduğunu ve “nihai bir karara varıldığında bunun açıklanacağını” yineledi.

HÜRMÜZ SİYAHA BOYANDI

ABD donanmasının Hark adasına füze fırlatmasının ardından bazı tankerlerin hasar aldığı biliniyordu. Bu tankerlerden sızan petrol, Hürmüz Boğazı'nı siyaha boyadı.

Uydu görüntüleri İran’ın ana ham petrol ihraç terminali olan Hark Adası açıklarında devasa bir petrol tabakasının Basra Körfezi’ne yayıldığını gösteriyor.

Hark adası etrafını çeviren karanlık örtü, akıntıyla birlikte yayılarak Hürmüz Boğazı'nın tamamını kapladı. Ekolojik hasar henüz ölçülmese de, ağır olduğu tahmin ediliyor.

Küresel petrol sızıntısı izleme servisi olan Orbital EOS tarafından yapılan tahminlere göre bu kirlilik Perşembe günü itibarıyla yirmi mil kareden fazla bir alana ulaştı.

Kurum denize üç bin varilden fazla petrolün sızmış olabileceğini tahmin ediyor. Sızıntı adanın batı kıyısında tespit edildi. Sızıntının kesin kaynağı henüz belirlenemedi.

İRAN'IN PETROL ÇIKMAZI

Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD ablukası ve geçişlerin açılmasına dair görüşmelerin sonuçsuz kalması İran’ın enerji lojistiğini oldukça zorladı.

İran büyük hacimde ihracat yapamazken tekrar açması milyar dolarlar tutan petrol kuyularını kapatmamak için çıkartılan petrolü depolama yarışına girdi.

Bunun için İran on yıllardır suya inmeyen tankerleri suya indirdi, paslanmış silolarda petrol depolamaya başladı.

ABD ve İsrail operasyonlarında zarar gören tesisler, süregelen saldırılarla daha da savunulamaz bir hale geldi. İran ise geri adım atmayı reddediyor. Depolama kapasitesinin dolması ise günler kaldı.

Hark Adası ile Abuzar petrol sahasını birbirine bağlayan deniz altı boru hattındaki bir yırtılma sızıntının muhtemel sebepleri arasında yer alıyor.

Bakımı ihmal edilen onlarca yıllık bu eski hat Ekim 2024 tarihinde de benzer bir arıza yaşamıştı. Bazı gözlemciler depolama alanı kalmadığı için petrolün kasten denize boşaltılmış olabileceğini iddia etse de bu konuda kesin bir kanıt bulunmuyor.

ABD GEMİLERİ TEKER TEKER VURUYOR

ABD ise dün akşam iki İran LNG tankerini daha hedef aldı. M/T Sevda ve M/T Star II ABD güçleri tarafından vuruldu.

Vurulan gemilere çıkartma yapıldıktan sonra ele geçirildi. Tankerlerin saldırı esnasında boş olduğu belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) gemilerin vurulduğu anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Farklı ülkelerin bayraklarını taşıyan tankerlerin yaptırım altında olduğunu belirtti.

Açıklamada "ABD Donanması'na ait bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı, her iki tankerin de bacalarına hassas mühimmat ateşleyerek gemileri hizmet dışı bıraktı ve kurallara uymayan gemilerin İran'a girmesini engelledi” ifadelerine yer verildi.

CENTCOM yaptığı açıklamada, bir ABD savaş uçağının Çarşamba günü İran limanına girmeye çalışan İran bayraklı bir başka petrol tankeri olan M/T Hasna'yı, dümenine birkaç mermi ateşleyerek hareket edemez hale getirdiğini belirtti.

ABD, bu gemilerle birlikte dünden beri 4 gemiyi etkisiz hale getiridi. Gemilerin son durumu bilinmiyor.