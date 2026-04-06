Demokrasi Platformu tarafından "Bahar Konferansları" çerçevesinde, Ankara'da bir otelde "Önce Siyaset Değişmeli" konulu konferans düzenlendi.

Açılış konuşmasını Platform adına eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın yaptığı konferansı eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yönetti.

Konferansta eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sosyolog Doğu Ergil ve gazeteciler Taha Akyol ile Bekir Ağırdır da konuşma yaptı.

Toplantıda, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

HAŞİM KILIÇ: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ALANI DARALDI

Konuşmasında yargıya yönelik eleştirilerini de sıralayan Haşim Kılıç'ın açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

"2010 Anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi kararlarına da yansımış olan 'dini inancını içinde yaşat, sakın kalp sınırlarının dışına çıkarma' anlayışı 2010 sonrasında 'düşünceni içinde tut, sakın dışarı vurma' anlayışına dönüşmüş ve ifade özgürlüğü alanı giderek daraltılmıştır.

Ne yazık ki bugün ifade özgürlüğünü kullanmak yerine susma hakkını kullanmayı tercih eden bir toplum refleksiyle karşı karşıyayız.

Her siyasi dönem değişikliği sırasında yaratılan kendine özgü kutsalların baskı ve zorlamalarla ayakta tutulmaya çalışılması asla kalıcı olmaz.

Devleti yönetenlerin kullandığı takdir hakkı ve yorum hakkı gibi subjektif unsurlar siyasi ve ideolojik amaçlara hizmet eder hale getirilirse toplumsal barışı sağlamak asla mümkün değildir.

Son yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasıyla ilgili eleştiri ve şikayetler had safhadadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurulara ilişkin kararlarında sergilediği ürkek ve kaygılı duruşu mahkemenin bilinen özgürcü tutumuna zarar vermektedir.

Temel hak ve özgürlükler evrensel bir niteliğe sahiptir. Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilen ihlal kararları cesaretle uygulanmalı ve haksızlıklar ortadan kaldırılmalıdır."

HÜSEYİN ÇELİK: BABADAN OĞULA EĞİLİMİMİZ VAR...

Hüseyin Çelik ise konuşmasında Türkiye’de siyasal sistem ve liderlik anlayışını eleştirdi.

Çelik'in ifadelerinden öne çıkanlar ise özetle şöyle:

"Liderler zayıfken, yeteri kadar güçlü değilken etraflarını liyakat ve ehliyet prensibine göre güçlü insanlardan oluşturuyorlar. Fakat ipleri ellerine alıp vaziyette iyice hakim olunca liyakat ve ehliyet prensibi tamamen ortadan kalkar, buharlaşır. Yerine mutlak sadakat ve biat gelir. Genel başkanı eleştirmek davaya ihanettir.

Bir de babadan oğula eğilimlerimiz var. Onu bir kısmı yapıyor.Son günlerde de ‘AK Parti'de de böyle bir şey olsun’ diyorlar. Kendi kendimizi aldatmayalım arkadaşlar.

Türkiye'nin felaketidir partili cumhurbaşkanlığı ve bugünkü bize has, ‘Türk tipi’ başkanlık sistemi bizim felaketimiz olmuştur. Türkiye'nin buradan kurtulması gerekiyor.

Kongo Cumhuriyeti'nde bir seçim oldu. Nguesso diye bir adam var, 45 yıldır orayı idare ediyor. Bütün muhalifleri hapse atmış. Sadece Mabio diye bir muhalifi var. Ona müsaade etmiş seçime girmesine. O da yüzde 1.48 oy almış. Fakat bu dediğimiz vatandaş yüzde 94,90 oy almış.

Ben böyle cumhuriyet istemiyorum. Ben bir cumhuriyette yaşamak da istemiyorum. Bize de böyle bir cumhuriyet yakışmaz. Biz gerçekten anayasada yazıldığı gibi demokratik olacağız, laik olacağız."