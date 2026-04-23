Hyundai Motor ABD ithalat tarifeleri ve Orta Doğu’daki nakliye aksaklıkları sebebiyle artan maliyetler yüzünden birinci çeyrekte beklenenden düşük faaliyet karı açıkladı.

Hacim bazında dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi, faaliyet karını 2,51 trilyon won (1,70 milyar dolar) olarak kaydetti. Bu rakam bir önceki yılın 3,63 trilyon won seviyesinden geriledi. Ayrıca Bloomberg’in 2,81 trilyon won beklentisini de karşılayamadı.

Gelir yüzde 3,4 artışla 45,9 trilyon won oldu. Net kar ise yüzde 23,6 düşüşle 2,6 trilyon won seviyesinde gerçekleşti. Gelirdeki artışta Güney Kore wonu’nun birinci çeyrekteki zayıflığı etkili oldu. Bu durum uluslararası satışları destekledi.

CEO'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yatırımcılar Hyundai’den zayıf bir sonuç bekliyordu. CEO Jose Munoz bu hafta başında açıklama yapmıştı. Şirketin ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşı nedeniyle Orta Doğu’daki kayıp satışları tam olarak telafi edemeyeceğini söylemişti.

Orta Doğu çatışması Hyundai’nin sorunlarının sadece en sonuncusu. Otomobil üreticisi ABD’de halen yüzde 15 ile 20 arasında ithalat tarifelerine tabi. Bu durum maliyetleri artırdı ve talebi düşürdü.

ABD'DE DAHA FAZLA ÜRETİM İÇİN YARIŞTI

Hyundai 2025 yılı boyunca ABD’de daha fazla üretim kapasitesi kurmak için yarıştı. En büyük pazarı olan ABD’deki yüksek maliyetleri dengelemeye çalışıyor. Satış bazında Hindistan ikinci, Güney Kore ise üçüncü en büyük pazarı.

Şirket, kardeş şirket Kia Corp (KS:000270) ile birlikte hacim bazında üçüncü büyük otomobil üreticisi. Japonya’nın Honda Motor Co Ltd (TYO:7267) ve Toyota Motor Corp’un (TYO:7203) ardından geliyor.