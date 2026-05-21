Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasında duruşma savcısı ara mütalaasını açıkladı. Savcı 5 ismin tahliyesini talep etti. Sanık ve avukatların savunmalarının ardından, duruşmanın savcısı İBB çalışanı Yazılım Mühendisi Iraz Bayrak, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Kültür A.Ş. çalışanı Gökhan Köseoğlu'nun tahliyesini talep etti. Mahkeme heyetinin Kurban Bayramı öncesinde vereceği tahliye kararları ise merakla bekleniyor. Ayrıntılar gelecek...

