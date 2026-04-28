İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının 28'inci gününde itirafçı Adem Soytekin savunma yaptı.

Soytekin, savunmasında rüşvete yönelik tüm iddiaları reddederken, salondan çıkarken bozkurt işareti yaparak “Bilmeyen bilsin” dedi.

Westside projesindeki mahsuplaşma sürecine dair suçlamalara yanıt veren Soytekin, söz konusu anlaşmanın Beylikdüzü Belediyesi AKP yönetimindeyken sağlandığını, ödemenin ise Ekrem İmamoğlu döneminde gerçekleştirildiğini ifade etti. Kendisi hakkında ifade veren Dursun Keleş’i tanımadığını vurgulayan Soytekin, bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve kendisinin Ekrem İmamoğlu adına baskıyla tahsilat yapan biri gibi gösterilerek haksız yere iddianamede yönetici olarak tanımlandığını savundu.

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜNÜ HEDEF ALDI

Savunmasının devamında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’u hedef alan Soytekin, Yeşilpınar projesinde hak ettikleri satış gelirlerinin aktarılması karşılığında kendisinden 500 bin dolar istendiğini öne sürdü. Bu meblağın ödenmemesi durumunda paralarını vaktinde alamayacaklarını iddia eden Soytekin; tutarın bir kısmını kendi imkanlarıyla, geri kalanını ise ortağı aracılığıyla temin ederek aracılar vasıtasıyla Ali Kurt’a ulaştırdıklarını ileri sürdü.

Soytekin ayrıca, KİPTAŞ’ın Pendik Arkatlı projesindeki konutların satışı konusunda da dikkat çeken suçlamalarda bulundu. Ali Kurt’un satışa sunulacak dairelerin bir kısmını belirli gruplar için ayırdığını iddia eden Soytekin, bazı konutların CHP’li delegelere tahsis edileceği bilgisinin bizzat Kurt tarafından kendilerine iletildiğini öne sürdü. Satış koşullarına yönelik itirazlarının sonuçsuz kaldığını belirten Soytekin, buna rağmen projede bir kamu zararı oluşmadığını, aksine kâr elde edildiğini de sözlerine ekledi.

'İTİRAFÇI' DENİLMESİNDEN RAHATSIZMIŞ

Suç örgütü üyeliği iddialarını kesin bir dille reddeden Soytekin, bir suçlu gibi değil sorumlu bir vatandaş bilinciyle hareket ettiğini söyledi. Tehdit veya baskı yoluyla iş aldığı suçlamalarının asılsız olduğunu, İstanbul genelinde ve yurt dışında iş yapan yetkin bir iş insanı olduğunu belirten Soytekin, geçmişte Beylikdüzü Belediyesi ile davalık olduklarını ve bu davayı kazandığını hatırlatarak kendisini "itirafçı" olarak tanımlayan yaklaşımları kabul etmediğini dile getirdi.