İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Mayıs’ta İBB’ye bağlı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na yönelik operasyonda yeni gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Zeynep Düşmez, Erkan Kavlak, Hakan Çakır, Erkan Koç, İbrahim Yaşaroğlu, Muhammet Sertaç Kazıcı, Ayhan Taş, Murat Er, Menderes Çakmak, İhsan Sabri Kurtuluş ve Niyazi Baştürk çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan gözaltına alınan İsmail kurtuluş ise sağlık sorunları nedeniyle ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.