TV 8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında İbrahim Tatlıses ile ilgili flaş gelişme paylaşıldı. Yoğun bakımda tedavi altında olan İbrahim Tatlıses ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Nur Tuğba Namlı, sanatçının son durumu hakkında kızı Melek Zübeyde'nin son dakika açıklamalarını paylaştı.

''SAFRA KESESİNDEN AMELİYAT OLABİLİR''

Melek Zübeyde, babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada enfeksiyonun safra kesesinden kaynaklanabileceğinin düşünüldüğünü belirtti. Tedavinin sürdüğünü ifade eden Zübeyde, enfeksiyonun henüz kontrol altına tam anlamıyla alınamadığını söyledi.

''BİLİNCİ AÇIK FAKAT ÇOK YORGUN''

Tatlıses’in bilincinin açık olduğunu ve konuşabildiğini dile getiren Zübeyde, sanatçının yalnızca oldukça yorgun olduğunu ifade etti.



Sunucu Nur Tuğba'nın aktardığı Tatlıses'in kızı Zübeyde'nin açıklaması şu şekilde: ''Enfeksiyonun safra kesesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Enfeksiyonu düşürmeye çalışıyorlar henüz düşmüş değil. Kendinde konuşuyor, bilinci açık ama sadece çok yorgun. Bugün doktorlar İbrahim Tatlıses'in safra kesesiyle ilgili ameliyat olup olmayacağına karar verecek. Ameliyat ihtimali var.''





DOKTORLAR AMELİYAT OLMA İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Doktorların gün içinde safra kesesine yönelik bir ameliyat gerekip gerekmediğine karar vereceği öğrenildi. Ameliyat ihtimalinin masada olduğu belirtilirken, hastanedeki sürecin yakından takip edildiği aktarıldı.

Öte yandan İdo Tatlıses’in de hastanede olduğu ve aile üyelerinin süreci gözlerden uzak şekilde takip ettiği ifade edildi. Zübeyde, ''Magazinlerin olmadığı kapıdan girip çıkıyoruz.'' diye konuştu.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamanın ise doktorları tarafından yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ambulansla acil servise götürülen Tatlıses’in tansiyon düşüklüğü şikâyetiyle başvurduğu öğrenildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen muayene, kan tetkikleri ve tomografi sonucunda enfeksiyon şüphesi üzerine sanatçı tedbir amaçlı yoğun bakım servisine alındı.

Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11.20'da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.