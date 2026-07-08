Galatasaray ile Mauro Icardi arasında yeni sözleşme pazarlığı devam ediyor. Yönetim 1 artı 1 yıllık kontrat ve 5 milyon Euro teklif etti. Arjantinli yıldız 2 yıllık garanti sözleşme ve 7 milyon Euro ücret talebinden geri adım atmadı. 33 yaşındaki golcünün durumunun netleşmemesi yabancı kontenjanı nedeniyle Galatasaray’ın diğer transferlerini de etkiliyor.

Icardi sonrası golcü arayışındaki Galatasaray’ın Kolo Muani ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız basınına göre PSG, 25 milyon Euro bonservis talep ederken, kiralık formülüne de sıcak bakıyor. İtalyan kulüplerinin ilgisine rağmen sarı-kırmızılıların transfer yarışında öne çıktığı ifade ediliyor. 25 yaşındaki forvet geçen sezon Tottenham’da 41 maça çıktı, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.