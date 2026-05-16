Galatasaray’ın yıldız golcüsü Icardi’den kafa karıştırıcı mesaj geldi… Arjantinli oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve kendimi özel hissetmemi sağladınız. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer ama bazı aşklar elveda demez." ifadelerini kullandı.

Icardi’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Dört yıl önce buraya geldiğimde, hayatın beni yaşayacağım en güzel hikâyelerden birine götürdüğünü bilmiyordum.

Bugün anlıyorum ki mesele sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol olmadı. Çünkü statların gürültüsü, İstanbul’un ışıkları, tribünlerden yükselen şarkılar ve milyonlarca insanın sevgisi arasında… farkında olmadan evimden çok uzakta bir yuva buldum.

Dört yıl geçti. Dört şampiyonluk. Binlerce sarılma. Milyonlarca anı. Ama en değerli olan kupalar değildi. Bir ülkenin bana kalbini açtığını ve en derinime kadar işlediğini hissetmekti.

Çünkü bazı yerler insanın içinde sonsuza kadar yaşamaya devam eder. Türkiye benim için tam olarak bu olacak. Silinmesi imkânsız bir hatıra.

Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk. Çünkü öyle geceler vardı ki dünya doksan dakikalığına durmuş gibi hissediliyordu. Ve o anlarda, tüm stat şarkılar söylerken, yaşadığım şeyin futboldan çok daha büyük olduğunu anlıyordum.

Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm. Bana yıllardır tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm. Ve öylesine büyük bir sevgi hissettim ki… bazı şeyleri kelimeler bile anlatmaya yetmez.

Teşekkürler Galatasaray.

Beni bu hikâyenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Bana sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve unutulmaz olduğumu hissettirdiğin için teşekkürler.

Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer. Ama bazı aşklar vedayı bilmez. Ve yıllar sonra geriye dönüp baktığımda, kalbim dolu dolu gülümseyeceğim.

Çünkü bir zamanlar, harika bir ülkede, gerçekten mutlu olduğum bir hayat yaşadım."

ICARDI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sarı-kırmızılı ekip ile sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan tecrübeli golcünün geleceği, bu hafta yapılacak kritik görüşmeyle netlik kazanacak. Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Elio Pino'yu İstanbul'a davet etti. Görüşmelerin ardından Icardi’nin geleceği belli olacak