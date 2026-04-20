Hindistan’ın Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad’da bulunan Ulusal Balıkçılık Geliştirme Kurulu (NFDB) merkez binası, mimari formuyla faaliyet alanını doğrudan dış cephesine yansıtıyor. 2012 yılında resmi açılışı yapılan bina, dört katlı bir yapıdan oluşuyor.

DEV BİR BALIĞI ANDIRIYOR

Yaklaşık 1.920 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan bina, dev bir gümüş sazan balığını andıracak şekilde inşa edilmiştir. Yapının dış cephesi metalik gümüş rengi panellerle kaplanmış olup, pencereler balığın pullarını ve gözlerini temsil edecek şekilde konumlandırılmıştır. Binaya giriş, balığın solungaç kısmında bulunan merdivenler aracılığıyla sağlanmaktadır.

ANA YOL ÜZERİNDE YER ALIYOR

Hindistan Tarım Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olan NFDB’nin idari ofislerini barındıran yapı, bölgedeki ana yol üzerinde yer alıyor. Binanın gece aydınlatmasında, yapının su altındaymış gibi görünmesini sağlayan mavi spot ışıkları kullanılıyor. Yapı, dünyadaki "mimetik mimari" (bir nesneyi taklit eden yapı) örnekleri arasında yer alıyor.