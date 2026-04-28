Viedma istasyonundan hareket eden bu dev tren, 18 saat 28 dakika süren yolculuğu boyunca Patagonya’nın kalbinden geçiyor. Yavaş ve sakin ilerlemesinin ise bir sebebi var: Yolcuların bozkırları, derin kanyonları ve gizemli platoları saniye saniye hafızalarına kazıması!

Trenin içinde bir "şehir" var

Patagonya Treni, konforu ve sunduğu imkanlarla "raylar üzerindeki bir oteli" andırıyor:

Sinema vagonu: Yolculuğun belirli bölümlerinde film keyfi yapabilirsiniz.

Restoran vagonu: Başlangıçtan tatlıya kadar zengin bir akşam yemeği menüsü sizi bekliyor.

Yataklı vagonlar: Pullman sınıfı geniş ve yatırılabilir koltuklarla deliksiz bir uyku mümkün.

Bu treni diğerlerinden ayıran en büyük fark, varış noktasında kendi aracını kullanmak isteyen macera tutkunları için araç taşıma vagonuna sahip olması. Arabanızı trene yükleyip, yolculuk boyunca manzaranın tadını çıkarıp, Bariloche'ye vardığınızda kendi direksiyonunuza geçebilirsiniz.

Patagonya treni kaç para?

Yolculuk maliyetleri seçilen sınıfa ve aracınızın büyüklüğüne göre değişiyor. İşte güncel fiyat tablosu:

En konforlu kabin için biletler yaklaşık 132 bin dolar. Çocuklar için yüzde 30 indirim uygulanıyor ve bu durumda fiyat 92 bin 400 dolar civarına düşüyor.

Pullman sınıfında geniş koltuklarla yolculuk yapmak isteyenler için ücret 94 bin 400 dolar, çocuk indirimiyle altmış 66 bin 80 dolar oluyor. Aracınızı yanınızda götürmek isterseniz, bir buçuk metre altındaki araçlar için taşıma ücreti 132 bin 500 dolar olarak belirlenmiş.