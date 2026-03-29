İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'nın Çumra ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.



Çumra Kaymakamlığını ziyaret eden Çiftçi, bina önünde kendisiyle konuşmak isteyen bir hemşehrisinin tepkisiyle karşılaştı. Bakana sitem eden vatandaş, "Mazota, gübreye, elektriğe yetişemiyorum. Yemin ediyorum bak benim şu an 3.5 milyon lira borcum var. Kafayı bozacağım.





Bankalarda faizler uçtu gidiyor, başını aldı gidiyor. Benim 300-400 dönüm tarlam var..."



BAKANIN KORUMALARI APAR TOPAR UZAKLAŞTIRDI



Çiftçi konuşmasını sürdürürken Bakanın yanındaki korumalar çiftçiyi "Gel abi sen gel şöyle" sözleri ile alandan uzaklaştırdı.







