"İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya alındı.

UNVAN İLGİLİ MEVZUATA EKLENDİ

Düzenlemeye göre, 111 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında İçişleri Bakanlığı kadrosuna dahil edilen "ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü" unvanı ilgili mevzuata eklendi. Böylece bu kadro da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında ilan edilebilecek kadrolar arasına girmiş oldu.

BAŞVURUNUN ÖNÜ AÇILDI

Bakanlığa tahsis edilen yeni kadro unvanlarının (koruma ve güvenlik görevlisi hariç olmak üzere şehir plancısı, sosyal çalışmacı, çağrı karşılama memuru ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü) nitelikleri belirlenerek ilgili madde hükümlerine dahil edildi. Böylece bu kadroların, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında ilan edilebilmesine imkan tanındı.

Ayrıca mühendis ve avukat unvanlarında görev yapan personelin şube müdürü kadrolarına başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Bu düzenleme, başvuru kapsamını genişleten önemli bir değişiklik olarak dikkat çekti.

ADAY SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni uygulamayla, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanlarında her iki sınav türünün birlikte yer alması durumunda adaylara, uygun şartları taşıdıkları kadrolardan yalnızca birine başvurma hakkı tanındı.

Yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar, elde ettikleri puan ve tercih sıralamasına göre ilan edilen kadrolar arasında tercih yapabilecek.

Sözlü sınava çağrılacak aday sayısında da değişikliğe gidildi. Mevcut uygulamadaki "5 katı" oranı, "en fazla 2 katı" olarak güncellendi.

EN AZ 3 YIL FİİLEN ÇALIŞMA ŞARTI

Yeni düzenlemeyle birlikte sınav sonucunda ataması yapılan personelin, görev yaptığı kadro ve birimde en az 3 yıl fiilen çalışma zorunluluğu getirildi. Ancak becayiş, sağlık sorunları, can güvenliği ve şehit yakını olma gibi durumlar bu şartın dışında tutuldu.

Öte yandan şube müdürü ve ilçe müdürü kadrolarına başvuracak sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman ve şef unvanlarındaki personel için alt hizmet süresi şartının 1 Ocak 2027’ye kadar 2 yıl olarak uygulanabileceğini düzenleyen geçici madde de yönetmelikte yer aldı.