Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Grubu, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı.

Savaşın etkisinin önemli, küresel ve son derece asimetrik olduğu vurgulanan açıklamada, enerji ithalatçısı ülkelerin, özellikle de düşük gelirlilerin bu durumdan orantısız şekilde etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu şok, petrol, gaz ve gübre fiyatlarının yükselmesine yol açarak gıda güvenliği ve iş kayıpları konusundaki endişeleri tetikledi. Orta Doğu'daki bazı petrol ve gaz üreticileri de ihracat gelirlerinde ciddi kayıplar yaşamıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Durumun belirsizliğini koruduğu ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların henüz normale dönmediğine işaret edilen açıklamada, "Boğaz üzerinden düzenli sevkiyat akışlarının yeniden başlamasından sonra bile temel emtiaların küresel arzının çatışma öncesi seviyelere dönmesi zaman alacaktır, ayrıca altyapıda meydana gelen hasar göz önüne alındığında, yakıt ve gübre fiyatları uzun süre yüksek kalabilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tedarik aksaklıkları nedeniyle temel girdi eksikliklerinin enerji, gıda ve diğer endüstriler üzerinde etkileri olabileceğine dikkat çekilerek, savaşın ayrıca insanları zorla yerinden ettiği, istihdamı etkilediği, seyahat ile turizmi azalttığı ve bu durumların tersine dönmesinin zaman alabileceği aktarıldı.

IEA'nın aylık Petrol Piyasası Raporu ve IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü raporunun yayımlanması öncesinde son değerlendirmelerin paylaşıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca şoktan en çok etkilenen ülkelerin durumlarının ve kurumların verdiği yanıtların ele alındığı kaydedildi.

'YAKIN İŞBİRLİĞİ' VURGUSU

Açıklamada, IEA, IMF ve Dünya Bankası ekiplerinin ülke düzeyinde de dahil olmak üzere karşılıklı uzmanlıklardan yararlanmak ve özel olarak uyarlanmış politika tavsiyeleri ile IMF ve Dünya Bankası örneğinde ihtiyaç duyulan durumlarda mali destekle ülkelere yardımcı olmak için yakın işbirliği içinde çalıştıkları vurgulandı.

SAVAŞIN ETKİLERİ YAKINDAN İZLENECEK

Savaşın enerji piyasaları, küresel ekonomi ve ülkeler üzerindeki etkisinin yakından izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceğinin altı çizilen açıklamada, istikrar, büyüme ve istihdam sağlayan dirençli iyileşmenin temellerini atmak için gerektiğinde diğer uluslararası kuruluşların uzmanlığından yararlanılarak üye ülkelere yönelik müdahale ve desteğin koordine edilmesinin sürdürüleceği ifade edildi.