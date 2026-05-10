Temelleri 1930 yılında atılan ve 96 yıllık bir geçmişe sahip olan İpliksan A.Ş., yaşadığı finansal darboğaz sonucu 2024 yılında iflas etmişti. Isparta ekonomisi için kritik öneme sahip olan ve son 50 yıldır halı ipliği üretimi gerçekleştiren tesisler, iki yıl önce alıcı bulamadığı için yeniden ihale sürecine dahil edildi.

TOPLAM BEDEL 875 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ

Isparta İcra Dairesi tarafından yayımlanan yeni ilana göre, şehir merkezine 4 kilometre mesafede yer alan tesisler iki ayrı parsel halinde satışa sunuldu. Yan yana konumlanan fabrikaların toplam muhammen bedeli 875 milyon TL’ye ulaştı.

Birinci Tesis: 23 bin 700 metrekare arazi üzerinde yer alan iplik ve halı dokuma fabrikası ile idari binalar için 415 milyon TL değer biçildi.

İkinci Tesis: 24 bin 700 metrekare büyüklüğündeki halı fabrikası ve arazisi için ise 460 milyon TL bedel açıklandı.

TESİS VE MAKİNE PARKININ DURUMU

İhale dosyasında yer alan teknik bilgilere göre, fabrikalar Süleyman Demirel Üniversitesi’ne 3 bin 300 metre, yeni otogara ise bin 100 metre mesafede bulunuyor. Toplam 17 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan binaların yanı sıra; kazan daireleri, doğalgaz istasyonları ve trafo binaları da satış kapsamına alındı. İlanda, üretim bandındaki makinelerin birçoğunun ekonomik ömrünü doldurduğu ancak teknik olarak çalışır vaziyette oldukları kaydedildi.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ DARALMA SATIŞI ETKİLİYOR

Sektör analizlerine göre, 2024 yılında gerçekleşen ilk satış denemesinde alıcı çıkmamasının temel nedeni olarak tekstil sektöründeki maliyet artışları ve üretim merkezlerinin yurt dışına, özellikle Mısır’a kayması gösteriliyor. Isparta’nın en önemli sınai tesislerinden biri olan İpliksan’ın varlıkları için belirlenen bu yeni ihale, sektördeki yatırım iştahı açısından kritik bir gösterge kabul ediliyor.

İHALE TARİHİ 29 MAYIS

Isparta İcra Dairesi koordinesinde yürütülecek olan açık artırma süreci için tarih belirlendi. İpliksan fabrikaları için düzenlenecek olan ilk ihale 29 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.