CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Davası’nı takip ettiği Silivri’den açıklamalarda bulundu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na getirilen savunma kısıtlamasına ve salondan çıkarılmasına tepki gösteren Özel şunları söyledi:

“Kanıt yerine kurgu ve iftiralar var. Savunma hakkı kutsaldır. Kutsal hakkı kısıtlamak nerede görülmüştür. Bu, hukuka sığmaz.

KATİL 76 SAAT SAVUNDU

“16 aydır cezaevinde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun savunma yapmaya başlayacağı gündü bugün. Allah şahittir ki, hepiniz şahitsiniz ki, hepimiz şahidiz ki ilk günden beri Ekrem İmamoğlu ‘İlk savunmayı ben yapmalıyım’ diyor. ‘Söz verin bana’ diyor. ‘Söz verin savunma yapacağım’ diyor. Çünkü mesele bu insanlarla ilgili değil diyor. Değerli basın mensupları, en evrensel hukuk kuralıdır, en evrensel kuraldır: Savunma hakkı kısıtlanamaz.”

İBB davasında suç örgütü lideri suçlaması yöneltilen ve hakkında 2 bin yıldan fazla hapis talep edilen İmamoğlu›na savunma için 6 saat süre tanınmasına tepki gösteren Özel, Ergenekon Kumpası’nda yargılanan ve danıştay katili olan Alpaslan Aslan’a bile daha fazla süre verildiğini hatırlattı:

“Alpaslan Aslan, Danıştay katili, Ergenekon’dan yargılandı şurada. Tam 76 saat savunma yaptı. FETÖ yargısı dedi ki ‘Savunma hakkı kısıtlanamaz.’ Alpaslan Aslan’a 76 saat tahammül etti FETÖ yargısı. Erdoğan yargısı; kendisini 4 kez üst üste yenmek dışında hiçbir suçu olmayan, 16 aydır TRT’siyle, bütün yandaş kanallarıyla, servis ettiği yalan bilgi notlarıyla, bütün merkez medyasıyla haysiyet cellatlığı yaptığı, onurunu ayaklar altına almaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu...

9 Mart’tan beri de şu anı bekleyen Ekrem İmamoğlu’na ‘Bu devletin Alpaslan Aslan’a 76 saat savunma yaptırma imkanı var ama senin süren 6 saat’ dedi arkadaşlar.”

İBB Davası’nda 6 tahliye çıktı

İBB Davasında dün savcı 3 kişi için tahliye talebinde bulunurken mahkeme, 6 kişi için tahliye kararı verdi. Böylece davarda toplamda 53 tutuklu kaldı.

Tahliye edilenler şunlar: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Medya A.Ş’nin eski çalışanı organizatör Ceyda Kıryak ve İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Serap Karay ile Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel, Metin Bal. 107 tutuklu ile başlayıp 110 tutukluya çıkan İBB Davası’nda yapılan ilk tutukluluk incelemesinde 18, ikincisinde 15, üçüncüsünde 9 ve dördüncüsünde 9 olmak üzere bugüne kadar 51 tutuklu tahliye edilmişti. Verilen 6 tahliye kararıyla birlikte bu sayı 57 oldu.