Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar, her iki tarafın da teknolojik hamlelerle cephe hattını kırmaya çalıştığı kritik bir aşamaya geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, "Batı" kuvvetler grubunun Harkov bölgesinde stratejik öneme sahip Kovşarovka yerleşim birimini ele geçirdiği duyuruldu.

Sahadaki en dikkat çekici teknik gelişme ise insansız hava araçlarının (İHA) kullanım şeklinde yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanı Beskrestnov, Rus Geran İHA'larının artık kanat altındaki özel konteynerlerde mayın taşıdığını ve tek bir aracın sekiz adede kadar mayın bırakabildiğini açıkladı.

Ukrayna kuvvetleri tarafından kamera ile kayıt altına alınan bu yeni taktik, bölgedeki lojistik ve intikal hatları üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Liman yakınlarındaki Maslyakovka bölgesinde ise taraflar arasında şiddetli çarpışmalar devam ediyor. Ukrayna kuvvetlerinin bölgedeki bir yapının kontrolü ele geçirdiği ancak yoğun Rus İHA saldırıları nedeniyle buradaki varlıklarını sürdürüp sürdüremediklerinin henüz netleşmediği bildirildi.